72 класса в 44 петербургских школах отправились на карантин

Еще 1,7 тысяча детей получает знания в смешанном формате по решению родителей. Фото: pixabay.com

Еще 1,7 тысяча детей получает знания в смешанном формате по решению родителей. Фото: pixabay.com

В Северной столице более семи десятков классов посадили на карантин из-за сильной заболеваемости ковидом и ОРВИ.

Сегодня, в понедельник, четвертого октября, временно на удаленку перешли 72 класса в 44 школах. Еще 1,7 тысяча детей получает знания в смешанном формате по решению родителей. Об этом сообщает Комитет по образованию.

Также из-за карантина до сих пор закрыты 12 групп в 10 детских садах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по всей стране в связи с пандемией и ростом заболеваемости отменены все массовые мероприятия, сообщает глава Роспотребнадзора Анна Попова. По словам Поповой, массовые мероприятия отменены по всей стране и проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача. Его решение будет зависеть от тенденции увеличения или уменьшения заболеваемости на определенном участке территории.