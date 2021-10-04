Суд Петербурга частично оправдал экс-следователя, которого обвиняли в хищении наркотиков

В понедельник, 4 октября, городской суд Северной столицы вынес приговор бывшему старшему следователю 2-го следственного отдела 1-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Северной столице Николаю Воробьеву. Его обвиняли в хищении кокаина из камеры для хранения вещественных доказательств.

Изначально экс-следователя обвиняли по двум статьям — части 4 статьи 229 УК РФ (хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ) и части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Признали Воробьева виновным, однако, только в мошенничество при получении выплат, по 229-й статье бывшего правоохранители оправдали с правом реабилитации. Суд постановил, что он непричастен к случившемуся.

Таким образом, сегодня был вынесен окончательный приговор. Воробьеву назначили 3,5 года в исправительной колонии общего режима, но освободили по отбытии. Объединенная пресс-служба судов Петербурга передает, что он был «выпущен из-под стражи в зале суда немедленно». Добавим, что слушание проходило в закрытом режиме.

Инцидент с бывшим следователем произошел несколько лет назад. Воробьев занимался предварительным расследованием уголовного дела, в рамках которого знал о 20 пакетах с наркотиками, изъятых в 2014 году в павильоне «Прибытие» аэропорту Пулково. Пакеты считались вещественными доказательствами и хранились в специальной камере — внутри находилось, в общей сложности, почти 20 кг кокаина.

По мнению следствия, в 2015-2016 годах экс-правоохранитель договорился с неизвестными о похищении «товара» для последующей перепродажи. Сторона обвинения считала, что Воробьев забрал вещество и положил вместо него смесь с небольшим процентом (0,51%) содержания наркотика. Кроме того, мужчине вменялось незаконное получение компенсации в размере 645 тысяч рублей за аренду квартиры.

Впоследствии версия изменилась и правоохранители сочли Воробьева непричастным к хищению наркотиков, признав его виновным лишь в мошеннических действиях.