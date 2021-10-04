День отца будет отмечаться в третье воскресенье октября

Президентом России Владимиром Путиным было решено установить праздник «День отца» в в третье воскресенье октября, объявлено в указе на сайте Кремля.
Новый праздник был создан с целью повысить социальную значимость отцовства в укреплении института семьи, заявляет Министерство труда.
«В целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей постановляю установить День отца и отмечать его в третье воскресенье октября» — утверждается в опубликованном указе президента.
Инициативу отмечать «День отца» ранее обратился минтруд России. Это предложение поступило от уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Также остается другой значимый праздник — «День матери». Он пройдет в последнее воскресение ноября.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что Роспотребнадзор воспрепятствовал проведению празднования Дня города Красное Село из-за действующих ковидных ограничений