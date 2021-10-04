В проект «Твой бюджет» планируют привлечь 50 тысяч горожан

В проект "Твой бюджет" планируют привлечь 50 тысяч горожан. Фото: сайт проекта "Твой бюджет"

В проект "Твой бюджет" планируют привлечь 50 тысяч горожан. Фото: сайт проекта "Твой бюджет"

Отдел по обеспечению открытости бюджета комитета финансов к 2024 году планирует ежегодно вовлекать в проект «Твой бюджет» около 50 тысяч петербуржцев, рассказала телеканалу «Санкт-Петербург» начальник отдела по обеспечению открытости бюджета комитета финансов Наталия Лукьянова.

В проект «Твой бюджет» привлекаются активисты города, эксперты в какой-либо области, которые сами предлагают на что было бы лучше потратить городские деньги. Пока число жителей, принимающих участие в проекте относительно невелико, сообщает Лукьянова, но к 2024 году ежегодно планируется вовлекать почти 50 тысяч человек.

«Будем откровенны, не всегда проекты реализуются в полном соответствии с их изначальным замыслом, но люди все равно приходят, поскольку здесь все же можно реализовать свою идею» — утверждает Наталья Лукьянова.

Предложения активистов, которые они предлагают в ходе проекта, чаще всего связаны с благоустройством. Но актуальны и такие темы как социальные проекты, транспортные, связанные с уходом за животными и экологией. В этом году голосование по проекту «Твой бюджет» будет продолжаться до 20 октября.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге завершилось голосование по выбору новогодней ели на Дворцовой площади. Горожане выбирали между двумя вариантами — живой и искусственной. По результатам выиграла живая красавица.