На Пулковском шоссе появилось новое общественно пространство

На Пулковском шоссе появилось новое общественно пространство
На Пулковском шоссе появилось новое общественно пространство. Фото: pixabay

В Петербурге на Пулковском шоссе появилось новое пространство для граждан города. сообщает пресс-служба Администрации города.

В Северной столице закончили работу над еще одним новым общественным пространством — на Пулковском шоссе у дома №95 разместился игровой комплекс, лабиринт, песочный дворик, доска для рисования и карусель. Работы были проведены и на спортивной площадке, где установили новые тренажеры.

Работы над улучшениями пространства проводились в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». При реализации проекта учитывалось мнение местных жителей. В строительстве самой площадки использовали каучуковую крошку.

В 2021 года на программу «Формирование комфортной городской среды» было выделено 2,4 млрд рублей. До конца года в Московском районе в общей сложности планируется построить 5 общественных пространств.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что депутаты поддержали изменения в закон о благоустройстве. В первом чтении они предложили определять пляжи Петербурга как объекты благоустройства.

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