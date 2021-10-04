Первая нитка «Северного потока-2» начала заполняться газом

Процедура по заполнению газом первой нитки газопровода «Северный поток-2» началась, сообщает оператор Nord Stream 2 AG.

Датское энергетическое агентство информирует, что нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования. На второй нитке пусконаладочные работы пока продолжаются.

Nord Stream 2 AG, по сообщению агентства, выполнила соответствующие условия, в том числе условия, касающиеся сертификации для ввода в эксплуатацию трубопровода В, однако для введения нитки А в эксплуатацию «остаётся выполнение некоторых условий», заключается в сообщении.

О завершении работ по укладке труб «Северного потока-2» было объявлено 6 сентября, а спустя 4 дня строительство газопровода было завершено.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Соединенных Штатах сенатор Тед Круз мешает назначению 59 послов, с целью подтолкнуть администрацию президента Джо Байдена к более решительным действиям против газопровода «Северный поток-2».