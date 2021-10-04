Первая нитка «Северного потока-2» начала заполняться газом

Первая нитка &#171;Северного потока-2&#187; начала заполняться газом
Первая нитка "Северного потока-2" начала заполняться газом. Фото: Nord Stream 2 AG

Процедура по заполнению газом первой нитки газопровода «Северный поток-2» началась, сообщает оператор Nord Stream 2 AG.

Датское энергетическое агентство информирует, что нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования. На второй нитке пусконаладочные работы пока продолжаются.

Nord Stream 2 AG, по сообщению агентства, выполнила соответствующие условия, в том числе условия, касающиеся сертификации для ввода в эксплуатацию трубопровода В, однако для введения нитки А в эксплуатацию «остаётся выполнение некоторых условий», заключается в сообщении.

О завершении работ по укладке труб «Северного потока-2» было объявлено 6 сентября, а спустя 4 дня строительство газопровода было завершено.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Соединенных Штатах сенатор Тед Круз мешает назначению 59 послов, с целью подтолкнуть администрацию президента Джо Байдена к более решительным действиям против газопровода «Северный поток-2».

газпром дания ленобласть новости СПб Россия северный поток - 2


 

Новости партнеров
Путин освободил Анну Кузнецову от должности омбудсмена по правам ребёнка
Путин освободил Анну Кузнецову от должности омбудсмена по правам ребёнка
Ковид в гриппозной шкуре: насморк и першение в горле - новые симптомы инфекции
Ковид в гриппозной шкуре: насморк и першение в горле - новые симптомы инфекции
Владимир Путин пообещал повышение пенсий в ближайшие годы
Владимир Путин пообещал повышение пенсий в ближайшие годы
Сбербанк с 1 октября повышает ипотечные ставки на покупку жилья
Сбербанк с 1 октября повышает ипотечные ставки на покупку жилья
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Первая нитка «Северного потока-2» начала заполняться газом
Министр здравоохранения РФ заявил, что у ВОЗ нет претензий к «Спутнику ...
Попова сообщила о росте заболеваемости коронавирусом среди пожилых россиян
Умер оператор Юрий Райский, работавший над «Бригадой»
«Зенит» уступил «Астане» в Единой лиге
Глобальный сбой произошел в работе Facebook, Instagram и WhatsApp
В Госпитале для ветеранов войн открылось отделение гериатрии
На Васильевском острове продают особняк за 230 миллионов рублей