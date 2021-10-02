«Кадровый кризис» произошел в США из-за «Северного потока — 2»

При этом другие сенаторы недовольны действиями Круза. Фото: Pixabay

При этом другие сенаторы недовольны действиями Круза. Фото: Pixabay

В Соединенных Штатах сенатор Тед Круз мешает назначению 59 послов, чтобы подтолкнуть администрацию президента Джо Байдена к более решительным действиям против газопровода «Северный поток — 2».

Как пишет New York Times, сенатор от Техаса намерено затягивает обсуждения по назначению дипломатических представителей США, чтобы привлечь внимание чиновников администрации к российскому газопроводу.

При этом другие сенаторы недовольны действиями Круза. По их мнению, его поступки создают большую угрозу для страны, чем газопровод.

Ранее президент компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что возведение газопровода «Северный поток – 2» полностью закончено.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».