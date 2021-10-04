Из-за сбоев социальных сетей Цукенберг потерял почти $7 млрд

Из-за сбоев социальных сетей Цукенберг потерял почти $7 млрд
Из-за сбоев социальных сетей Цукенберг потерял почти $7 млрд. Фото: @zuck/ Instagram

Состояние Цукерберга сократилось почти на $7 млрд на фоне сбоев Facebook, Instagram и WhatsApp, сообщает Forbes.

Из-за падений акций Facebook больше чем 5%, состояние бизнесмена сократилось почти на $7 млрд, а сам Цекерберг опустился на 6 место в списке миллиардеров. На фоне глобального сбоя социальных сетей, котировки компании стремительно падают.

Из рейтинга Forbes следует, что состояние основателя Facebook Марка Цукерберга в понедельник вечером снижалось почти на $7 млрд. По данным на 21:14 капитал миллиардера уменьшался на $6,9 млрд и оценивался в $115,8 млрд.

В работе социальных сетей Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой, по которому на недоступность серверов жалуются пользователи со всего мира. Представитель Facebook Энди Стоун извинился за принесенные неудобства. Он заявил, что специалисты «работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что масштабные сбои зафиксировали в работе соцсетей Facebook и Instagram, мессенджера WhatsApp и других крупных сервисов и сайтов, которые длятся уже несколько часов.

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