Из-за сбоев социальных сетей Цукенберг потерял почти $7 млрд

Состояние Цукерберга сократилось почти на $7 млрд на фоне сбоев Facebook, Instagram и WhatsApp, сообщает Forbes.

Из-за падений акций Facebook больше чем 5%, состояние бизнесмена сократилось почти на $7 млрд, а сам Цекерберг опустился на 6 место в списке миллиардеров. На фоне глобального сбоя социальных сетей, котировки компании стремительно падают.

Из рейтинга Forbes следует, что состояние основателя Facebook Марка Цукерберга в понедельник вечером снижалось почти на $7 млрд. По данным на 21:14 капитал миллиардера уменьшался на $6,9 млрд и оценивался в $115,8 млрд.