Названа причина глобального сбоя в работе сервисов Facebook

Названа причина глобального сбоя в работе сервисов Facebook
Сбой сервисов Facebook мог произойти из-за неисправности в системе информации о доменах DNS. Фото: unsplash

Эксперт центра SafeNet Бедеров рассказал о возможной причине глобального сбоя в работе Facebook, Instagram, WhatsApp и многих других сервисов.

По словам специалиста, сбой сервисов Facebook мог произойти из-за неисправности в системе информации о доменах DNS (Domain Name System). Его слова передает РИА Новости.

Как отмечает эксперт, в настоящий момент переход IP-работает, а по доменному имени – нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что масштабные сбои зафиксировали в работе соцсетей Facebook и Instagram, мессенджера WhatsApp и других крупных сервисов и сайтов. С неполадками столкнулись в США, Великобритании, Канаде, Нидерландах, России и других странах со всего мира.

Кроме того, сбои наблюдаются в работе сервиса «Локатор» от Apple, игры Pokemon Go, сервиса Snapchat, сайта Reddit, соцсетей TikTok и Twitter и других. На сбои также жаловались пользователи YouTube, Gmail.

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