Сотрудники Facebook не могут попасть в конференц-залы

Глобальный сбой в работе сервисов компании Facebook продолжается, а сотрудники не могут попасть в свои офисы для решения проблем с сервисами компании из-за отказа системы безопасности комплекса, сообщает The New York Times.

«Маловероятно, что именно кибератака вызвала сбой платформы» — заявляют сами представители службы безопасности Facebook.

Точных данных о том, что встало за проблей DNS, из-за которой Facebook, Instagram, WhatsApp перестали нормально функционировать, нет, как утверждает журналист NBC News Кевин Коллиер.

По данным Forbes, из-за падения Facebook, Instagram и WhatsApp Марк Цукерберг потерял 6,6 миллиарда долларов. Акции ведущих американских IT-компаний на данный момент все еще продолжают падать.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что эксперт центра SafeNet Бедеров рассказал о возможной причине глобального сбоя в работе Facebook, Instagram, WhatsApp, а также многих других серверов.