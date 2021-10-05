Марк Цукерберг извинился за сбои в работе социальных сетей

Марк Цукерберг извинился за сбои в работе социальных сетей
Впервые с момента падения социальных сетей ситуацию прокомментировал основатель Facebook Марк Цукерберг. Фото: Facebook/ Mark Zuckerberg

Впервые с момента падения социальных сетей ситуацию прокомментировал основатель Facebook Марк Цукерберг. Об этом инциденте он пишет на свой странице в Facebook.

Марк Цукенберг принес свои извинения пользователям социальных сетей Facebook, Instagram, WhatsApp по всему миру, написав пост в Facebook, также он сообщил, что пользователи спустя семь часов снова могут вернуться в онлайн в обычном режиме работы.

«Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger возвращаются в онлайн-режим. Извините за сегодняшний сбой. Я знаю, насколько сильно вы рассчитываете на наши услуги, чтобы оставаться на связи с людьми, которые вам дороги» — утверждает Марк Цукерберг.

Глобальный сбой в работе приложений Facebook, Instagram, WhatsApp длился около 7 часов со вчерашнего дня. Эксперты портала Downdetector считают, что такой сбой стал крупнейшим за всю историю существования этих социальных сетей. К Downdetector поступило около 10 миллионов обращений о проблемах от пользователей со всего мира.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что социальные сети Facebook и Instagram уже постепенно возвращаются к обычной работе после глобального сбоя.

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