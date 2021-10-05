Названа возможная причина глобального сбоя социальных сетей

Названа возможная причина глобального сбоя социальных сетей
Возможной причиной сбоя работы Instagram, Whatsapp, Facebook могли стать обновления протокола динамической маршрутизации. Фото: unsplash

Возможной причиной сбоя работы Instagram, Whatsapp, Facebook могли стать обновления протокола динамической маршрутизации, сообщают РИА Новости с ссылкой на члена команды компании по восстановлению.

Причина сбоя работы социальный сетей, который длился около 7 часов, с самого начала была не совсем понятна.

«Конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между нашими центрами обработки данных, привели к проблемам, которые прервали связь. Этот сбой в сетевом трафике оказал каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных, что привело к тому, что наши службы перестали работать» — заявляется на на сайте инженеров Facebook.

У издания New York Times есть другая версия. Ссылаясь на эксперта в области безопасности оно пишет, что по мнению этого эксперта, сбой могла спровоцировать ошибка в конфигурации серверных компьютеров. Основатель Facebook Марк Цукерберг в результате одного из крупнейших сбоев за всю историю потерял почти 7 миллиардов долларов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ситуацию с падением социальных сетей прокомментировал основатель Facebook Марк Цукерберг.

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