Погода решила порадовать учителей в их праздник

Погода решила порадовать учителей в их праздник
Сегодня, в День учителя, погода решила поднять настроение учителям благоприятным прогнозом. Фото: Pixabay

Сегодня, в День учителя, погода решила поднять настроение учителям благоприятным прогнозом. Пуховики и зимние свитера пока еще не нужны, антициклон продолжает дарить петербуржцам хорошую погоду.

Днем ожидается погода для прогулок. Температура воздуха будет варьироваться от 12 до 14 градусов. Несмотря на переменную облачность осадков не предвидится. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Атмосферное давление при этом существенно не изменится.

Погода продолжает радовать жителей города и сегодня, в частности, учителей. Можно смело назвать такой прогноз подарком. Похожий прогноз будет сохранятся в городе еще на протяжении ближайших дней.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в минувшие выходные в Петербурге и пригородах из-за теплой погоды образовались большие очереди в местных парках. Петербуржцы и жители Ленобласти отправились проводить последние теплые деньки в пригородных парках. Посетители пожаловались в соцсетях, что в Пушкине и Павловске были просто толпы людей и огромные очереди.

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