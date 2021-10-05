Без стресса и страха: как россияне чувствуют себя на удаленке

Большинство работников во время перехода на удаленку не чувствовали поддержки работодателя и рабочие процессы проходили довольно сложно. Таковы результаты опроса, организованного НИУ Высшая школа экономики.

Исследователей интересовало, как удаленная работа влияет на уровень стресса человека и что россиянам чаще всего мешает работать эффективно в домашних условиях.

«Совсем небольшому количеству опрошенных опыт взаимодействия с коллегами при дистанте показался положительным», — отметила эксперт проектной группы, научный сотрудник Института исследований национального и сравнительного права Полина Малкова.

То есть для большинства респондентов взаимодействие с работодателем и рабочие процессы проходили довольно сложно: коммуникация была нарушена.

«Также мы выяснили, что наибольшие трудности в процессе работы возникали из-за наличия внешнего шума, отвлекающих факторов. Хотя для большинства респондентов рабочая нагрузка осталась неизменной, немало людей ответили, что нагрузки стало больше, и данный фактор должен обязательно учитываться законодателем», — сказала Полина Малкова.

Согласно результатам опроса, россияне, работающие из дома – народ весьма стрессоустойчивый. Сложно ли было справляться с пандемией, испытывали ли чувство одиночества? На подобные вопросы большинство опрошенных отвечали уверенное «нет».

Однако несколько стресс-факторов все же были названы.

К примеру, самым сложным испытанием для респондентов стала сложность поддержания физической активности. Трудность также вызывала необходимость разделять время труда и отдыха.

Дополнительную тревогу в период удаленной работы у респондентов вызывала неопределенность, связанная с пандемией коронавируса, страх уменьшения дохода, недостаточность гарантий от работодателя, а также отсутствие от него обратной связи.

«Мы прямо спросили, ощущали ли работники поддержку от работодателя. И подавляющее большинство, 58%, не чувствовали ее», — поделилась Полина Малкова.

В целом респонденты положительно оценивают опыт дистанционной работы и хотели бы продолжать так работать. 60% ответили, что хотят продолжать работу на удаленке, 10% — не определились, а 15 и 12% соответственно скорее не хотят и безусловно не хотят работать удаленно.