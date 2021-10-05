День отца в России: когда отмечают в 2021 году

Праздник отмечали и ранее, вот только с датой была неразбериха – ее устранил президент.

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня отца. Новый праздник будут отмечать в третье воскресенье октября. Это значит, что поздравить своих пап в 2021 году можно будет уже совсем скоро – 17 числа. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Разговоры о появлении Дня отца ходят уже не первый год, но последнее слово всегда оставалось за главой государства – именно он учреждает общенациональные праздники. В пояснении к документу говорится, что День отца нужен для «укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей».

История праздника

Впервые День отца отпраздновали в США в 1910 году. Инициатором появления праздника стала девушка Сонора Додд, воспитывающаяся в многодетной семье. Ее вместе с пятью братьями и сестрами в одиночку воспитал ответственный и мужественный отец. В мэрии идею о проведении Дня отца поддержали – настолько их впечатлила история отца Додд.

С 1966 года День отца начали праздновать по всей Америке в третье воскресенье июня. После к традиции присоединялись другие страны мира. В День отца принято крепить к одежде цветки розы. Белую надевают в том случае, если отец умер, а красную – если жив.

В кругу семьи по такому случаю обычно устраивают праздничный обед или ужин, также происходит обмен подарками. День отца — отличный повод вспомнить о важности отцовского воспитания и произнести слова благодарности.

Что принято дарить на День отца?

Четких рекомендаций по поводу подарков нет. Все зависит от вашего бюджета и фантазии. Вполне подойдет небольшой презент в качестве знака внимания. Если есть возможность, то не возбраняется преподнести крупный подарок. Главное, чтобы презент был сделан от души и отражал ваши чувства.

Вот несколько советов, которые помогут вам в выборе:

Подарите что-то, связанное с прошлым. Все мы любим поностальгировать: воспоминания, кажется, самое дорогое, что у нас есть. Проведите приятный вечер, разглядывая альбом с фотографиями, или же подберите вещи, связанные с молодостью вашего отца.

Припомните: чем увлекается ваш отец? Подарком, связанным с хобби, вы не только поддержите увлечения отца, но и покажете, как вы внимательны к нему.

Загляните в будущее и подумайте: как вы можете сделать его лучше? Если есть возможность, то оплатите отцу поездку, а если нет, то вполне подойдут настольные игры. И то, и то позволит скрасить дни вашего родственника.

Выбирая подарок, помните, что главное сделать его от души и не забыть о важных словах благодарности и любви.

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