Главврач «КОРИС» Лев Авербах рассказал, как в домашних условиях петербуржцы могут избежать осенней депрессии

Красивый ужин, на приготовление которого ушло время, может отвлечь человека от плохих мыслей и повысить ему настроение. Фото: pexels.com

Красивый ужин, на приготовление которого ушло время, может отвлечь человека от плохих мыслей и повысить ему настроение. Фото: pexels.com

Вкусный ужин, приготовленный с любовью, накрытой по всем канонам стол. Вот что поможет жителям Петербурга избавиться от тоски осенними вечерами. В разговоре с Gazeta.SPb главный врач частной скорой помощи «КОРИС» Лев Авербах рассказал, что может помочь горожанам от внезапно возникшей грусти на фоне осени.

«Есть какие-то продуты, которые могут поднять настроение. Тот же шоколад. Вообще хорошо поел — сразу поднимается настроение. Даже плотный ужин, красиво приготовленный ужин, повысит настроение. Здесь важна еще и подготовка к еде. Накрыть стол. Настроение точно повысится, человек отвлечется. Это будет работать как адаптоген*», — объясняет врач.

*Адаптогены — фармакологическая группа препаратов, способная повышать неспецифическую сопротивляемость организма к широкому спектру вредных воздействий и к стрессу.

Однако Лев Авербах отметил, что употребляемые продукты и в целом питание никак не связаны с депрессией. Потому как психическое расстройство зависит от множества разных внешних причин. В таких случаях любимое лакомство явно не облегчит состояние человека.

По мнению главного врача скорой помощи, в данном случае может потребоваться помощь специалиста, а, возможно, и прием медикаментов, которые будут назначены лечащим врачом.

«Продукты не коррелируют с депрессией. Депрессия сама по себе, питание само по себе. Если есть внешние причины для депрессии, то питание никак не сможет повлиять на данное расстройство. Оно никуда не уйдет, еда тут не поможет. А когда нет настроения и есть небольшая апатия, необходимо просто избавиться от раздражающих факторов», — добавил специалист.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что нутрициолог Ирина Писарева предостерегла от экстремальных диет в осенний период. Специалист рассказал, что когда происходит перестройка организма, очень вредно ограничивать себя в полезных продуктах, так как это повышает риск заболеть простудой или гриппом.