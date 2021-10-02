Нутрициолог Писарева предостерегла от экстремальных диет в осенний период

В холодные времена года организм нуждается в поддержке, поэтому свой уменьшать свой рацион из-за желания похудеть не стоит. Фото: pixabay

В холодные времена года организм нуждается в поддержке, поэтому свой уменьшать свой рацион из-за желания похудеть не стоит. Фото: pixabay

Диетолог Ирина Писарева рассказала жителем России о вреде экстремальных диет осенью.

Она отметила, что в этот период, когда происходит перестройка организма, очень вредно ограничивать себя в полезных продуктах, так как это повышает риск заболеть простудой или гриппом, сообщает «Вечерняя Москва».

В холодные времена года организм нуждается в поддержке, поэтому свой уменьшать свой рацион из-за желания похудеть не стоит.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова считает, что каждый человек может сбросить лишний вес без вреда для здоровья. По словам специалиста, чтобы худеть безопасно, нужно сохранять в рационе все группы продуктов. На этот период нужно создать определенный дефицит в калориях, чтобы организм начал расходовать жировую ткань в качестве источника энергии.