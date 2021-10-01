Диетолог рассказала, как похудеть без вреда для иммунитета

Для поддержания иммунитета при похудении нужно включить в свой рацион фрукты, овощи, листовую зелень и ягоды. Фото: pixabay

Для поддержания иммунитета при похудении нужно включить в свой рацион фрукты, овощи, листовую зелень и ягоды. Фото: pixabay

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова считает, что каждый человек может сбросить лишний вес без вреда для здоровья.

По словам специалиста, чтобы худеть безопасно, нужно сохранять в рационе все группы продуктов. На этот период нужно создать определенный дефицит в калориях, чтобы организм начал расходовать жировую ткань в качестве источника энергии, передает «Москва 24».

Диетолог напомнила, что в норме человек должен худеть на два килограмма в месяц. Но для человека с ожирением нормальный темп снижения веса будет 4-5 килограммов.

Для поддержания иммунитета при похудении нужно включить в свой рацион фрукты, овощи, листовую зелень и ягоды, добавила Круглова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач-диетолог рассказала, какие продукты помогут укрепить иммунитет.