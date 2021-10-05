Россияне заявили о сбоях «Сбербанка Онлайн»

Россияне заявили о сбоях &#171;Сбербанка Онлайн&#187;
Пользователи заявили о неполадках в работе сервиса. Фото: pixabay

Россияне заявили о сбое в работе «Сбербанка Онлайн». Пользователи жалуются, что у них нет доступа к сервису.

Об этом стало известно сегодня, 5 октября. По словам пользователей, при входе в приложение сообщается, что сервис временно недоступен. Когда его починят — неизвестно.

Судя по данным DownDetector, проблема наблюдается по всей России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глобальный сбой в работе приложений Facebook, Instagram, WhatsApp длился около 7 часов со вчерашнего дня. Эксперты портала Downdetector считают, что такой сбой стал крупнейшим за всю историю существования этих социальных сетей.

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