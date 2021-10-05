Возле метро «Улица Дыбенко» задержали подозреваемого в убийстве матери-пенсионерки

Две недели сотрудники угрозыска искали убийцу 73-летней женщины в садоводстве «Строитель» Кировского района Ленобласти. 4 октября предполагаемого преступника задержали возле станции метро «Улицы Дыбенко». Им оказался сын пенсионерки.

Оказалось, что 44-летний житель Северной столицы не появлялся дома с 13 сентября. Жилплощадь мужчина делил с женой, двухмесячной дочерью и пожилой матерью. Несмотря на длительное отсутствие отца семейства, его супруга не обращалась к правоохранителям. Спустя неделю после исчезновения, 19 сентября, в дачном доме в Ленобласти было найдено тело матери пропавшего.

Труп обнаружила соседка, которая заглянула на участок по просьбе обеспокоенной невестки — свекровь не отвечала на звонки. Как позже установили судмедэксперты, причиной смерти пенсионерки стала тупая травма головы. Правоохранители предполагают, что убийца мог ударить женщину газовым баллоном.

В результате областным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Сын погибшей после задержания дал признательные показания, пишет 47news. По данным следствия, он потерял контроль над собой, когда заехал на дачу к матери завезти продукты, а женщина стала упрекать его в неправильном выборе спутницы жизни. Пенсионерка считала, что первая жена якобы вышла за него из-за недвижимости, а вторая, возможно, родила ребенка от другого мужчины, имея связь на стороне.

Сейчас петербуржец задержан, в ближайшее время состоится судебное заседание, на котором подозреваемому изберут меру пресечения. Следствие намерено настаивать на аресте.