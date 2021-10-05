Число личных банкротств в России за девять месяцев 2021 года выросло в 1,8 раза

Число личных банкротств в России за девять месяцев 2021 года выросло в 1,8 раза
За время существования судебной процедуры личного банкротства несостоятельными признали около 420 тысяч граждан. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Жители России активно пользуются стандартным и новым внесудебным способами личного банкротства для освобождения от долгов. Суды за девять месяцев этого года признали несостоятельными более 137 тысяч россиян и индивидуальных предпринимателей. Это в 1,8 раз больше, чем за этот же период в прошлом году, а успешно через внесудебную процедуру личного банкротства прошли около трех тысяч россиян.

Такая статистика связана с развитием самого института банкротства, ростом доверия к нему, отметил замминистра экономического развития Илья Торосов.

За время существования судебной процедуры личного банкротства несостоятельными признали около 420 тысяч граждан.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 10 сентября признал банкротом Татьяну Бажанову, являющуюся генеральным директором ЗАО «Радиокампания «Культура».

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