Жена экс-президента США Мелания Трамп получила в Белом доме прозвище «Рапунцель»

Жена экс-президента США Мелания Трамп получила в Белом доме прозвище «Рапунцель»
Некоторые охранники старались перевестись к бывшей первой леди США Мелании Трамп, чтобы меньше бывать на мероприятиях. Фото: скрин https://www.instagram.com/melaniatrump

Жену экс-президента США Дональда Трампа Мелания прозвали в Белом доме «Рапунцель». Об этом заявила бывший секретарь официальной резиденции Стефани Гришэм.

Так, сотрудники администрации Трампа называли Трамп за то, что она почти не покидала Белый дом. Супруга бывшего президента жила в обособленных комнатах вместе со своими родителями и сыном Бэрроном. Некоторые охранники старались перевестись к ней, чтобы меньше бывать на мероприятиях. Об этом сообщает Business Insider.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-президент Соединенных Штатах Дональд Трамп заявил, что сложившаяся в стране ситуация не оставляет ему иного выбора, кроме как вновь баллотироваться на пост президента в 2024 году. Трамп снов обрушился с резкой критикой на действующего главу Белого дома Джо Байдена. В частности, он назвал вывод американских войск из Афганистана величайшим позором в истории США.

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