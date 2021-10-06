Трамп впервые за 25 лет не попал в рейтинг богатейших американцев Forbes

В прошлом году бизнесмен Дональд Трамп занимал 339-е место в рейтинге. Фото: pixabay.com

В прошлом году бизнесмен Дональд Трамп занимал 339-е место в рейтинге. Фото: pixabay.com

Forbes впервые за 25 лет не включил экс-президента США Дональда Трампа в рейтинг самых богатых миллиардеров страны. Он не попал в список из-за того, что понес ощутимые потреи на фоне пандемии ковида.

Forbes оценил состояние Трампа в 2,5 миллиарда долларов. Чтобы попасть в список издания Трампу не хватило 400 миллионов долларов. В прошлом году бизнесмен занимал 339-е место в рейтинге, но с начала пандемии ковида его состояние уменьшилось на 600 миллионов долларов. Трамп спустился на 64 строчки в рейтинге. Об этом сообщает Forbes.

Известно, что бывший президент США владеет офисами и отелями. Также его бизнес тесно связан с туризмом — проблемной сферой короновирусного времени.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жену экс-президента США Дональда Трампа Мелания прозвали в Белом доме «Рапунцель». Об этом заявила бывший секретарь официальной резиденции Стефани Гришэм.