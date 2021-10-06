Малышева объяснила, чем грозит стремление высыпаться по выходным

Малышева объяснила, чем грозит стремление высыпаться по выходным
Елена Малышева заявила, что спать нужно качественно и достаточное количество времени. Фото: скриншот "Жить здорово", Первый канал

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева рассказала, почему длинный сон в выходные вреден для здоровья.

По ее словам, продолжительный сон в выходные не может компенсировать недосыпания в будни. По ее словам, некачественный и короткий сон ведет к таким проблемам, как мерцательная аритмия, инфаркт и инсульт.

Телеведущая отметила в ходе программы «Жить здорово!» на Первом канале, что дневной сон в малых количествах очень полезен. Так, 26 минут дневного сна отлично сказываются на продуктивности человека. Однако спать много нельзя, это вредно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, какие способы нужно применять в борьбе с бессонницей. Для хорошего сна нужно избавиться от тревог, стрессов и перегрузок.

быстрый сон Елена Малышева


 

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