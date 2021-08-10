Россиянам назвали главный способ борьбы с бессонницей

После того, как режим будет налажен, бессонница пройдет. Фото: pixabay

После того, как режим будет налажен, бессонница пройдет. Фото: pixabay

Врач-сомнолог Павел Кудин рассказал, какие способы нужно применять в борьбе с бессонницей. Он утверждает, что для хорошего сна нужно избавиться от тревог, стрессов и перегрузок.

Специалист заявил в беседе с Общественной службой новостей, что для начала следует нормализовать режим пробуждения. Как пояснил Кудинов, каждый день нужно вставать в одно и то же время, в том числе в выходные. После того, как режим будет налажен, бессонница пройдет.

Кудинов добавил, что скептически относится к применению различных травяных чаев для нормализации сна. Однако, если приходится выбирать, то стоит отдать предпочтение валериане — она полезнее.

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