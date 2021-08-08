Врач-диетолог рассказала о правильном употреблении арбуза

Врач-диетолог Ксения Селезнева рассказала о правильном употреблении арбуза.

Она отметила, что как и любые другие фрукты и ягоды, его не есть в очень большом количестве. Так, в зону риска попадают люди с предрасположенностью к ожирению, или страдающие сахарным диабетом. В арбузе все-таки есть природный сахар. Об этом сообщил RT.

Селезнева рекомендовала есть арбуз до обеда, чтобы не хотеть в туалет перед ночью. По ее словам, прерывание сна грозит организму невозможностью восстановления, а также ожирением.

Также врач порекомендовала покупать арбуз в сезон. Так, больше шансов купить натуральный и полезный продукт.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперт назвал факторы, которые помогут выбрать спелый и качественный арбуз. Арбуз — главный «хит» августа на рыночных прилавках и полках супермаркетов. Эксперт Роскачества Ирина Козий рассказала, как не ошибиться с выбором спелой ягоды.