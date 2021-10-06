В Петербурге поймали наркокурьера, бежавшего от следствия

Петербургская полиция задержала обвиняемого в незаконном обороте наркотиков, который был объявлен в федеральный обыск.

Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по городу и области. 46-летнего мужчину из Нефтегорска задержали накануне утром на проспекте Луначарского. Он был объявлен в розыск по всей России за незаконный наркооборот (ч.5 ст.228.1 УК РФ).

Мужчину искали после того, как нашли у него оптовую партию синтетического наркотика массой более 800 граммов. Он хранил ее в тайнике в частном доме в СНТ «Эрудит» в Гатчинском районе Ленобласти.

Обвиняемого доставили в отдел для передачи инициатору розыска.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что возле метро «Улица Дыбенко» задержали подозреваемого в убийстве матери-пенсионерки. Труп обнаружила соседка, которая заглянула на участок по просьбе обеспокоенной невестки — свекровь не отвечала на звонки.