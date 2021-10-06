И возраст не тот, и богатства не те: вскрылась правда об умершей жене Шаляпина

Неужели миллионерша Таня обманывала певца, когда хвасталась деньгами? Или это Шаляпин всех обвел вокруг пальца?

Певец Прохор Шаляпин славится своей любовью к богатым женщинам. Его последняя избранница не стала исключением – она щедро одаривала молодого возлюбленного подарками и возила его по разным странам. Скоропостижная смерть Тани Дэвис спровоцировала волну слухов о ней, и некоторые, кажется, имеют под собой основания. Была ли супруга Шаляпина миллионершей? И сколько ей было лет на самом деле? Давайте разбираться.

Звездный адвокат Александр Бенхин отметил, что найти правдивую информацию о Дэвис крайне сложно. Для начала он выяснил, что на самом деле бизнесвумен было не 42 года, как считали многие, а 47. Впрочем, эту информацию Шаляпин никогда не скрывал – его сложно смутить возрастом любимой женщины.

Но интересно другое – кажется, певец-таки смог полюбить не за деньги, а за богатый внутренний мир. Бенхин рассказывает, что погибшая числится в официальных документах и в реестре адвокатов в Канаде как Татьяна Клаудиа Дэвис. На нее зарегистрированы две адвокатские конторы, на звонки в которых отвечает одна и та же женщина. Адвокат предположил, что фирма на деле одна и она не может приносить миллионы. Это дает повод думать, что Дэвис преувеличивала свои доходы, а, может, их преувеличивал певец.

На скромное состояние супруги Шаляпина указывает и то, что родственники не смогли кремировать ее в Канаде. А ведь любимую Канаду Таня не была готова оставлять даже ради любимого мужчины! Видимо, процедура прошла в Лос-Анджелесе, так как не хватило финансов перевезти тело. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

В сети также ходят слухи о том, что на самом деле Дэвис не умерла и вся эта история нужна для пиара Шаляпина. Никто не верит, что богатая женщина в самом расцвете сил вдруг скончалась из-за коронавируса сразу после свадьбы. Певцу не доверяют еще и после того, как его бывшая возлюбленная Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что их отношения были не настоящими.

Известно, что Шаляпин, который отказывался общаться с журналистами, согласился поделиться подробностями пережитого горя в программе Андрея Малахова. На передаче планируют показать кадры госпитализации Дэвис. Судя по отрывкам, Шаляпин безутешно плакал в студии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что овдовевший Шаляпин рассказал о поиске новой жены и борьбе за наследство.