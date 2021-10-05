Овдовевший Шаляпин рассказал о поиске новой жены и борьбе за наследство

Певец убежден, что внутренний мир женщины тем лучше, чем больше у нее денег.

После того, как певец Прохор Шаляпин объявил о смерти своей супруги-миллионерши, прошло пять дней. Все это время артист старается хранить молчание и по минимуму общаться с прессой. Общественность же не унимается: кому достанется огромное состояние Татьяны Дэвис?

Многие были уверены – Шаляпин не упустит своей выгоды и постарается заполучить как можно больше. Через свою мать Елену Колесникову певец опровергнул слухи о своей меркантильности. Артист не собирается вступать в борьбу за наследство: на него должны претендовать родители Дэвис.

«Это все не мое. Поступлю по совести: все наследство должно принадлежать родителям Татьяны»,

— цитирует слова Колесниковой портал News.

Мать Шаляпина полностью поддерживает артиста: она согласна с его решением, ведь супруги даже не успели пожить в законном браке. Колесникова заверила, что они «не такие мерзкие люди», которые готовы судиться с безутешными родителями миллионерши. Женщина добавила, что происходящее напоминает ей «пляску на костях».

Тем не менее, любовь Шаляпина к богатым женщинам – вовсе не выдумки журналистов или поклонников. Недавно артист в разговоре с «Пятым каналом» рассказал, на что обращает внимание при выборе возлюбленной. Не обязательно, чтобы женщина была хороша собой внешне или была человеком с глубоким внутренним миром. Шаляпин убежден, что судить об избраннице нужно по размеру ее кошелька.

Кажется, Шаляпин уже знает, как будет выбирать новую невесту. По его признанию, особенно впечатляют женщины из первой пятерки Forbes. И нет, речь идет не про самых богатых женщин России, а мира!

Давайте посмотрим, кто может стать новой возлюбленной Шаляпина?

Первое место в рейтинге богатейших женщин за 2020 год, по мнению Forbes, занимает единственная дочь основателя Walmart Элис Уолтон. Предпринимательнице 71 год и она, к радости певца, разведена.

На втором месте наследница косметической империи L’Oreal Франсуаза Беттанкур-Мейер, у которой есть муж, двое детей и огромное состояние.

Тройку лидеров замыкает обладательница акций конгломерата Koch Industries Джулия Кох. Ее супруг умер несколько лет, от него остались не только деньги, но и дети.

На четвертом месте бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Безос, а на пятом – владелица трети крупнейшего мирового производителя сладостей, компании Mars Inc. Жаклин Марс.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что брак Шаляпина с миллионершей обернулся трагедией.