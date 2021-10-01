Брак Шаляпина с миллионершей обернулся трагедией: хронология событий

Брак Шаляпина с миллионершей обернулся трагедией: хронология событий
Счастье Шаляпина длилось недолго. Фото: скриншот Instagram

Буквально за пару месяцев артист успел стать самым счастливым мужчиной на земле, чтобы за один миг лишиться возлюбленной — и все из-за коронавируса.

У артиста Прохора Шаляпина случилось большое горе – 30 сентября умерла его богатая 42-летняя супруга Татьяна Дэвис. Пока многие гадают, были ли чувства Шаляпина искренними, давайте вспомним, с чего начиналась история любви и почему семейное счастье длилось так недолго.

Знакомство

Шаляпин познакомился со своей будущей супругой на корпоративе в Монако. Миллионерша щедро заплатила артисту за исполнение нескольких композиций, после чего еще долго не могла забыть обаятельного Прохора. В январе 2020-го женщина связалась с понравившимся мужчиной и предложила ему совместное путешествие в любую точку мира.

Шаляпин и Дэвис много путешествовали. Фото: скриншот Instagram

Первое свидание возлюбленных состоялось в Лос-Анджелесе. После Дэвис и Шаляпин уже не хотели расставаться, а потому, не жалея денег Татьяны, изучали вместе мир.

Пышная свадьба и болезнь

Шаляпин и Дэвис поженились в Лас-Вегасе. Фото: скриншот Instagram

Романтические отношения между Шаляпиным и Дэвис длились около года, прежде чем о них стало известно общественности. Прохор сделал предложение возлюбленной и та, недолго думая, согласилась.

Свадьбу решили сыграть в Лас-Вегасе в окружении множества гостей. Увы, но молодожены, одурманенные любовью, позабыли о пандемии коронавируса. Как итог – о плохом самочувствии сообщили сначала несколько гостей, среди которых были родители Татьяны, а затем поплохело и миллионерше. Она жаловалась Прохору на слабость, позднее стало известно о падении уровня кислорода в крови. Несмотря на тревожные симптомы, миллионерша сначала отказывалась от госпитализации.

Спустя время стало понятно, что помощь врачей необходима. Женщина оказалась на больничной койке, ей становилось все хуже. Тем временем новоиспеченный супруг уехал в Россию: Шаляпин активно ходил по телешоу и рассказывал о своих переживаниях.

Прохор верил, что супруге удастся выздороветь, но чуда не произошло. Своим горем артист поделился с подписчиками в социальных сетях.

«Мне тяжело это писать, и я очень не хочу в это верить, но моей Танечки больше нет. Прощай, моя Танюша. Я буду помнить и любить тебя всегда»,

— написал Шаляпин в посте, посвященном супруге.

Шаляпин горюет после смерти супруги. Фото: скриншот Instagram

Борьба за наследство

У погибшей Татьяны осталось многомиллионное наследство, за которое предстоит побороться ее родителям, дочери и молодому супругу. Известно, что еще при жизни Дэвис приобрела шикарную квартиру в Москве, которую оформила на Шаляпина.

Сам артист, кажется, пока совсем не думает про деньги и недвижимость. Он горюет из-за утраты и жалуется на действующие в США правила, из-за которых не сможет даже проститься с Татьяной. Женщину собираются кремировать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Прохор Шаляпин проводи отпуск с бывшей женой в Сочи.

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