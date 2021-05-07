Прохор Шаляпин проводи отпуск с бывшей женой в Сочи

Певец Прохор Шаляпин встретил в Сочи свою бывшую супругу Ларису Копенкину. Фото: скриншот Instagram

Певец Прохор Шаляпин встретил в Сочи свою бывшую супругу Ларису Копенкину. Фото: скриншот Instagram

Российский певец Прохор Шаляпин поделился фотографиями из Сочи в компании с экс-возлюбленной Ларисой Копенкиной.

Новый пост артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте. Поклонники предположили, что после расставания 37-летний певец и его 65-летняя бизнесвумен воссоединились.

Влюбленные сфотографировались на фоне гор, сидя в кресле канатной дороги. Шоумен заворожил подписчиков своей белоснежной улыбкой, а Копенкина кокетливо прикусила свои очки и отвела взгляд в сторону.

«Встретил в горах чудо», — написал Шаляпин под фото.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что возлюбленная Шаляпина оформляла на него четыре квартиры в Москве.