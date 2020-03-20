Новая возлюбленная Шаляпина оформила на него четыре квартиры в Москве

По предварительным данным, женщина покупает их для себя, но очень доверяет свою любовнику.

Об этом стало известно сегодня, 20 марта. Обо всем сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на собственные источники. Новая любовница Прохора Шаляпина приобрела в Москве четыре квартиры общей стоимостью более 70 миллионов рублей. Всю недвижимость адвокат из Канады оформила на возлюбленного.

Подруга 40-летней женщины рассказывает, что это Прохор Шаляпин посоветовал ей вложить деньги в жилплощадь в Москве – якобы это очень выгодно. Так как из-за коронавируса она не может приехать в Россию, миллионерша позволила оформить сделки своему возлюбленному.

«Я ей говорю, мол, ты еще можешь поплатиться за свою беспечность, но она никого не хочет слушать»,

— беспокоится близкая знакомая богатой гражданки Канады.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Прохор Шаляпин отметил Крещение купанием в джакузи на крыше отеля в Беверли-Хиллз.