Прохор Шаляпин отметил Крещение купанием в джакузи на крыше отеля в Беверли-Хиллз

Российский певец Прохор Шаляпин опубликовал видео, на котором совершил крещенское омовение. Сделал он это в джакузи на крыше отеля в Беверли-Хиллз.

Ролик певец опубликовал на своей странице в Instagram. Шаляпин трижды погружается в крещенскую воду со словами, что в Крещение вода во всем мире становится святой.

По мнению артиста, самое главное, это добрые помыслы. Он также поздравил всех православных с праздником.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Прохор Шаляпин решил омолодиться и сделал пластику лица.