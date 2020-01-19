Прохор Шаляпин отметил Крещение купанием в джакузи на крыше отеля в Беверли-Хиллз

Прохор Шаляпин отметил Крещение купанием в джакузи на крыше отеля в Беверли-Хиллз
Прохор Шаляпин. Фото: instagram.com/shalyapin_official

Российский певец Прохор Шаляпин опубликовал видео, на котором совершил крещенское омовение. Сделал он это в джакузи на крыше отеля в Беверли-Хиллз.

Ролик певец опубликовал на своей странице в Instagram. Шаляпин трижды погружается в крещенскую воду со словами, что в Крещение вода во всем мире становится святой.

По мнению артиста, самое главное, это добрые помыслы. Он также поздравил всех православных с праздником.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Прохор Шаляпин решил омолодиться и сделал пластику лица.

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Прохор Шаляпин отметил Крещение купанием в джакузи на крыше отеля в Беверли-Хиллз
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