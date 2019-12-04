Прохор Шаляпин сделал пластику лица и шокировал поклонников

Прохор Шаляпин сделал пластику лица и шокировал поклонников
Фото: https://www.instagram.com/shalyapin_official/

Они заметили, что у артиста есть отеки. Фанаты переживают за здоровье певца.

Фотографии появились в Instagram-аккаунте Прохора Шаляпина. Артист не раз делал косметологические процедуры, но на пластику лица согласился совсем недавно. Он решил омолодиться и сделать фейслифтинг – своим желанием он вызвал недоумение у аудитории. Подписчики считают, что ему все это не нужно, отмечая, что сейчас, после операции, его лицо выглядит не очень хорошо.

Сам Шаляпин уверяет, что не видит ничего плохого в случившемся. Он убежден: хуже не следить за собой, чем прибегать к пластике. Певец заверил, что не остановится на одной операции и продолжит себя менять, несмотря на протесты фанатов.

Некоторые поклонники поддерживают Шаляпина и пишут ему комплименты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кирилл Терешин показал «руки-базуки» после операции. Врачам не удалось удалить весь вазелин за одну операцию. Скорее всего, Терешину придется перенести еще несколько хирургических вмешательств для того, чтобы вернуть рукам нормальное состояние.

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Прохор Шаляпин сделал пластику лица и шокировал поклонников
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