В Европе цены на уголь превысили 300 долларов за тонну

Цена на энергетический уголь в Европе превысила 300 долларов за тонну, что побило исторический рекорд 1 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на ценовое агентство Argus.
Возросшая до 300 долларов цена на уголь 5 октября в Европе побила исторический рекорд, который был осуществлен 1 октября.
«Цена на энергетический уголь в Европе 5 октября выросла на 40 долларов за тонну и превысила 300 долларов за тонну (cif Амстердам-Роттердам-Антверпен)», — указывает агентство.
На фоне общего удорожания энергоносителей и приближения отопительного сезона растут цены на промышленное сырье. Основным поставщиком угля в Европу остается Россия.
В июле 2008 года наблюдался предыдущий ценовой рекорд, который был побит меньше недели назад, в первый день октября.
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