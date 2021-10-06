В Европе цены на уголь превысили 300 долларов за тонну

Цена на энергетический уголь в Европе превысила 300 долларов за тонну. Фото: pixabay

Цена на энергетический уголь в Европе превысила 300 долларов за тонну. Фото: pixabay

Цена на энергетический уголь в Европе превысила 300 долларов за тонну, что побило исторический рекорд 1 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на ценовое агентство Argus.

Возросшая до 300 долларов цена на уголь 5 октября в Европе побила исторический рекорд, который был осуществлен 1 октября.

«Цена на энергетический уголь в Европе 5 октября выросла на 40 долларов за тонну и превысила 300 долларов за тонну (cif Амстердам-Роттердам-Антверпен)», — указывает агентство.

На фоне общего удорожания энергоносителей и приближения отопительного сезона растут цены на промышленное сырье. Основным поставщиком угля в Европу остается Россия.

В июле 2008 года наблюдался предыдущий ценовой рекорд, который был побит меньше недели назад, в первый день октября.

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