Ремонт Биржевого моста закончится в 2023 году: пробки неминуемы

В ночь с 8 на 9 октября разводной мост через Малую Неву станет надолго недоступен для автомобилистов и пешеходов. Также ограничения коснутся и навигации под переправой. Неудобства продлятся до ноября 2022 года, а сами работы по капитальному ремонту намерены закончить лишь весной в 2023.

Еще 2019 году появилась информация, что Биржевому мосту необходим ремонт. Положение было тяжелое, разводные пролеты работали в нештатном режиме, проезжая часть была заметно повреждена, плачевное состояние было и у устоев моста.

Председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Андрей Левакин заявил на пресс-конференции, что работами займется местная организация.

«Нами принято решение о выполнении механизмов разводного пролета силами отечественного производителя. Это концерн «Алмаз-Антейн». Это будет первый опыт, когда полностью все разводное оборудование будет сделано Санкт-Петербургским производителем. Здесь мы хотели получить определенный эффект. Независимость, связанная с определенными санкционными рисками», — объяснил эксперт.

Генеральный директор НП «Группа проектно-строительных компаний «Возрождение» Михаил Клобертанс, чья организация займется выполнением работ на объекте, объяснил, что несмотря на то, что построить новый мост гораздо проще, чем отремонтировать имеющийся, его команда, состоящая из квалифицированных специалистов, справится с задачей. Ремонт моста пройдет в зимний период, потому как необходимо закрытие навигации.

Целью встречи было объяснить петербуржцам маршруты объезда. Об этом рассказал генеральный директор Центра транспортного планирования Петербурга Рубен Тертерян. Он отметил, что 9 октября начнется традиционно с небольшого коллапса, который продлится около недели-полутора.

«У любой болезни, а для трафика и транспортной системы это болезнь, когда мы «шунтируем» какую-то часть, отводим транспорт на другие артерии, они перегружаются. Наша задача снять отрицательный эффект от этого, но от него никуда не уйти», — заявил Тертерян.

Основная нагрузка, по словам специалиста, ляжет на близлежащий Тучков мост. Альтернативы ему нет. Однако существуют и более дальние объезды по Троицкому мосту и мосту Бетанкура.

Гендиректор Центра транспортного планирования Петербурга заявил, что, к сожалению, обхода по параллельным набережным и улице Добролюбова не существует.

«Пропусную способность мы обеспечиваем, в первую очередь, для общественного транспорта», — отметил Рубен Тертерян.

Автобусные и троллейбусные маршруты будут направлены в объезд. Количество транспорта на этих направлениях не изменится.

Для того, чтобы обеспечить приоритетное движение общественного транспорта, придется поменять режим светофорного регулирования и схему движения на перекрестке Среднего проспекта и Кадетской линии. Будет запрещен поворот налево на Кадетскую линию для автомобилистов. Придется доезжать до набережной Макарова. Там появится временный светофор, который будет действовать в течение года. Кроме того, улица Одоевского станет односторонней.

Эксперт предупредил, что из-за вводимых ограничений потеря времени неминуема. В час пик будут теряться не менее 20 минут. Горожан, пользующихся личным автомобилем, и пассажиров общественного транспорта попросили заранее планировать свои маршруты, учитывая новые ограничения.