Ветеринар Анна Кондратьева рассказала, почему кошатников в Петербурге больше, чем собачников

Основатель Музея кошек и арт-пространства «Республика кошек», ветеринарный врач Анна Кондратьева в беседе с Gazeta.SPb.ru рассказала, что любителей кошечек, нежели собак, гораздо больше в Северной столице по целому ряду причин.

В конце сентября журналисты Peterburg2 выяснили, что кошатников в Петербурге оказалось в 3,5 раза больше, чем собачников. В городе проживает порядка 300 тысяч домашних собак и 1 миллион кошек.

Ветеринарный врач Анна Кондратьева назвала сразу несколько причин, почему жители города на Неве выбирают мурлычущих зверушек.

«Мне кажется, так исторически сложилось, что котов петербуржцы любят гораздо больше. К тому же погода в Петербурге стоит такая, что хороший хозяин, как говорится, собаку на улицу не выгонит. А кошатникам гулять не приходится», — с улыбкой заявила эксперт.

Вопрос предпочтений — это одно, но не стоит забывать и о финансовой стороне вопроса.

«Тут еще экономический аспект. Содержание кошек гораздо дешевле обходится. А вообще, как мне кажется, тут на первом плане такое петербургское отношение. Здесь очень ценят кошачью независимость. Ну а также кошка — это источник тепла и уюта», — считает Анна Кондратьева.

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