Какие машины чаще всего угоняют в Москве и Петербурге: «автовкусы» почти совпадают

Автовкусы преступников, работающих в Москве и Петербурге, разнятся не сильно. Страховщики назвали самые угоняемые автомобили двух мегаполисов.

По данным экспертов Страхового Дома ВСК, самой популярной у злоумышленников моделью этого года в Санкт-Петербурге стала KIA Sportage – 15% от всех автомобилей, угнанных в культурной столице за 9 месяцев.

Второе место у Mitsubishi Outlander и Hyundai Santa Fe – по 12%.

На третьем месте сразу четыре модели, у каждой — по 6%. Это Toyota Camry, Land Cruiser 150 Prado, Hyundai Tucson и Nissan X-Trail. Для сравнения, из этого списка московских автоугонщиков интересует только Hyundai Tucson, которая в столице заняла пятое место. Но об этом чуть ниже.

Предпочтения петербургских угонщиков изменились кардинально. Годом ранее их, в первую очередь, интересовали KIA Rio, KIA Optima, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo. Теперь этих марок нет и близко. Вероятно, к искренней радости их владельцев.

Столичные вкусы

В Москве самой угоняемой моделью автомобиля по итогам января-сентября 2021 года стала модель Hyundai Santa Fe.

Отмечается, что второе место по угонам за девять месяцев занял кроссовер Hyundai Creta (9%). Модель Kia Rio находится на третьем месте (8%). Четвертое место — у модели Mitsubishi Outlander (7%). На пятом месте расположился Hyundai Tucson (6%).

С начала 2021 года 30% автомобилей, угнанных на территории России, пропали именно в столице.

Любовь к белому цвету

А еще угонщики предпочитают нейтральные цвета при выборе машин. Это следует из статистики страховой компании «Согласие». Каждый седьмой автомобиль, который угонялся в России в 2020-2021 годах, был белым. Злоумышленников интересовали в основном Huyndai и Toyota белого цвета.

На втором месте – машины серого цвета (20%), на третьем – черного (17,8%).

В 60% случаев пропадают авто, припаркованные владельцем около дома. В большинстве заявлений клиенты указывают, что не обнаружили машину, выйдя утром из дома или вернувшись из поездки. В отдельных случаях угонщики похищали автомобили, который ранее арендовали.