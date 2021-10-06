В Петербурге начали испытывать трубы из стеклопластика

В Петербурге начали испытывать трубы из стеклопластика
На Новочеркасском проспекте специалисты ГУП "ТЭК" приступили к испытаниям труб из стеклопластика. Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК СПБ"

На Новочеркасском проспекте специалисты ГУП «ТЭК» приступили к испытаниям труб из стеклопластика. Специалисты установили 10-метровые участки композитных труб диаметром 100 мм из стеклопластика с базальтом в подвале одного из домов, сообщают в пресс-службе ГУП «ТЭК».

Тестировать новые трубы специалисты планируют в течение всего отопительного сезона. Новая установка имеет свои преимущества. Сети из стеклопластика в 4-5 раз легче стальных, также они проще при монтаже и в работе. Сами трубы способны выдержать 300 атмосфер и температуру 150 градусов. Участки между трубами соединяются клеевой технологии и совместимы с любой изоляцией и арматурой.

«ТЭК» одним из первых на Северо-Западе обкатывает технологию стеклопластиковых труб, которые при грамотной эксплуатации могут прослужить без дефектов и ремонта в 3-6 раз дольше стальных – до 50 лет, отмечает генеральный директор «ТЭКа» Иван Болтенков.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что из-за аварии на нефтепроводе в США (Калифорния) в Тихий океан утекло более трех тысяч баррелей нефти. ЧП случилось в округе Орендж на трубопроводе организации Amplify Energy.

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