Из-за прорыва на трубопроводе в США в Тихий океан попало более трех тысяч баррелей нефти

Из-за прорыва на трубопроводе в США в Тихий океан попало более трех тысяч баррелей нефти
Американцы и различные службы уже начали находить на побережье мертвых животных. Фото: pixabay.com

Из-за аварии на нефтепроводе в США (Калифорния) в Тихий океан утекло более трех тысяч баррелей нефти.

Отмечается, что ЧП случилось в округе Орендж на трубопроводе организации Amplify Energy. Последствия катастрофы уже оказали влияние на местную природу. Об этом сообщает CNN.

Американцы и различные службы уже начали находить на побережье мертвых животных.

Сейчас размер нефтяного пятна равен 12 километрам, разлив до сих пор не локализован. Национальный совет по безопасности на транспорте США уже начал свою работу. Местных жителей попросили не посещать зону экологической катастрофы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в долгосрочной перспективе нефть может перестать пользоваться большим спросом, если страны пропишут в законах свои намерения сделать меньше выбросы углерода. Ориентировочно на 2050 год спросы на нефть, действительно могут катастрофически упасть.

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