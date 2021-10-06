На Литейном проспекте появился памятник «Потерянная книга»

На Литейном проспекте появился памятник "Потерянная книга". Фото: пресс-служба печатно-выставочного пространства "Что делать?"

На Литейном проспекте появился памятник "Потерянная книга". Фото: пресс-служба печатно-выставочного пространства "Что делать?"

Выпускница Академии художеств имени Репина создала арт-объект, посвященный исчезновению книг в связи с появлением их электронных версий, сообщает 78.ru ссылаясь на пресс-службу печатно-выставочного пространства «Что делать?».

Памятник книге расположен недалеко от дома №55 на Литейном проспекте. Выпускница Академии художеств создала памятник «Потерянная книга», который делает отсылку граждан к истории с рукописью писателя Николая Чернышевского.

«В 1863 году недалеко от этого места поэт и издатель Некрасов потерял рукопись романа Чернышевского «Что делать?». Если бы рукопись не нашли, неизвестно, как бы сложилась история нашей страны», — поделились в типографии печатно-выставочного пространства «Что делать?».

Выпускница академии художеств Репина Вероника Бернард решила обратить внимание петербуржцев на проблему исчезновения книг в печатном виде. Памятник книге выглядит печальным.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что выставка «Ингерманландцы — забытые финны» должна была открыться в центре «Росфото» на Большой Морской, но финны объяснили отмену политическими мотивами.