В Петербурге отменили выставку о притеснении ингерманландских финнов

Выставка «Ингерманландцы — забытые финны» должна была открыться в центре «Росфото» на Большой Морской, финны обяъсняют это политическими мотивами, информирует «Росбалт» со ссылкой на издание «Helsingin Sanoma».

В Северной столице накануне открытия была отменена выставка о пострадавших от сталинских репрессий ингерманландских финнов. Финские журналисты Сантери, Леа Паакканен и фотограф Мери Коутаниеми — ингерманландские переселенцы, чьи родные также были репрессированы, являются авторами экспозиции.

В 2020 году выставка была представлена в Национальном музее Финляндии. При участии Генконсульства Финляндии в Петербурге была достигнута договоренность о проведении выставки в городе на Неве. Однако российская сторона изменила некоторые материалы экспозиции и финны расценили это как искажение правды. Они заявили, что из материалов исчезли упоминания о геноциде, ГУЛАГе, а депортация была переименована в «переселение».

«Мы хотели показать историю взаимоотношений между ингерманландцами и Россией, но когда мы увидели тексты, которые нам предложила финская сторона, и которые, в частности, изобиловали конкретными фактологическими ошибками, мы предложили коллегам альтернативный вариант корректирования», — рассказали в Росфото «Фонтанке».

Однако финская сторона не согласилась пойти на компромисс, и выставку решили отменить.

Ранее Gazeta.SPb писала, что Финляндия может открыть границы для россиян, привитым «Спутником V».