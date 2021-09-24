Главное о COVID-19: смертность — на пике, заболеваемость растет, а Мальта и Финляндия могут открыться для россиян

Когда же коронавирус отступит окончательно, спрогнозировать сложно. Есть вероятность, что людям придется научиться "соседствовать" с постоянной угрозой. Фото: pixabay

Когда же коронавирус отступит окончательно, спрогнозировать сложно. Есть вероятность, что людям придется научиться "соседствовать" с постоянной угрозой. Фото: pixabay

Осень традиционно считается опасным для здоровья сезоном — риск подхватить грипп или ОРВИ в это время возрастает в разы. На фоне пандемии коронавируса ситуация становится еще более серьезной, и статистика это доказывает. Возможно, мы на пороге четвертой волны COVID-19.

За минувшие в сутки в России выявили 21 379 новых случаев заражения коронавирусом, из них 2 893 — в Москве, а в Петербурге 1 874 зараженных. В Северной столице увеличивается и число госпитализаций, за прошедшие сутки в стационары доставили 348 человек. Коечный фонд свободен на 27,39%. Кроме того, по всей стране подтверждена смерть 828 человек — это наивысший показатель за все время пандемии.

Ситуация была стабильной на протяжении последних двух месяцев, но в сентябре эпидобстановка становится напряженной. По данным Роспотребнадзора, в среднем в регионах заболеваемость выросла на 6-7%. Эксперты по-прежнему настаивают на усилении прививочной кампании.

Правда, некоторые специалисты настроены оптимистично — скорее всего, вспышка будет не такой активной, как в предыдущие разы. Это утверждает сотрудник Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Не стоит забывать, что сейчас опасность представляет не только COVID-19, но и ОРВИ. Есть риск одновременно подхватить сразу две инфекции, и это грозит серьезными проблемами со здоровьем. Особенно осторожными следует быть людям со слабым иммунитетом и беременным женщинам, объясняет врач-иммунолог Николай Крючков. Два вируса в организме могут привести к формированию хронических заболеваний и тогда последствия будут непредсказуемыми.

В то же время мир, несмотря на постоянные колебания заболеваемости, понемногу оправляется от первого шока и строгих запретов пандемии. Например, границы для привитых туристов открывает Мальта — и даже для россиян, но только в том случае, если они воспользовались одобренной Евросоюзом вакциной.

А вот в Финляндии задумываются о том, чтобы облегчить въезд россиянам, привитым «Спутником V». По данным YLE, местные исследования подтверждают эффективность российского препарата, и изменения для туристов из РФ облегчат ситуацию на восточных границах страны. Если власти пойдут на этот шаг, вакцинированные «Спутником» россияне смогут въезжать в Финляндию без ПЦР-тестов.