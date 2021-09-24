В Финляндии могут разрешить въезд привитым «Спутником V» без тестов

В Финляндии могут разрешить въезд привитым «Спутником V» без тестов
В связи с пандемией ковида в Финляндии требуют предоставить сертификат о прививке лекарством, одобренным ВОЗ или ЕМА. Фото: Pixabay

В Финляндии хотят разрешить въезд в страну без необходимости сдавать тесты на наличие ковида для тех, кто вакцинирован «Спутником V».

Специалисты утверждают, что разрешение на въезд привитым «Спутником V» облегчит ситуацию на восточных границах Финляндии. В стране отмечают, что исследования показали эффективность российской вакцины: она не уступает AstraZeneca и Jansen. Об этом сообщает YLE.

В связи с пандемией ковида в Финляндии требуют предоставить сертификат о прививке лекарством, одобренным ВОЗ или ЕМА.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нутрициолог Ксения Черная рассказала о полезной еде, которая поможет переболевшим ковидом восстановиться. Врач уверена, переболевшим ковидом нужно есть продукты, в которых содержатся витамин А и омега-3 жирные кислоты. Они восстанавливают клетки после вируса.

коронавирус Спутник V финляндия


 

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