Нутрициолог рассказала о полезных для переболевших COVID-19 продуктах

Нутрициолог Ксения Черная рассказала о полезной еде, которая поможет переболевшим ковидом восстановиться.
Врач порекомендовала включить в рацион куркуму, зелень, темно-зеленые овощи и ягоды.
Нутрициолог обратила внимание на то, что для восстановления пищеварения после перенесенного ковида следует отказаться от сахара и продуктов, в которых содержится глютен. Также стоит отказаться от молока.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирусная в России зависит от уровня прививочной кампании, заявил сотрудник Роспотребнадзора Александр Горелов.