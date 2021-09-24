Нутрициолог рассказала о полезных для переболевших COVID-19 продуктах

Нутрициолог Ксения Черная рассказала о полезной еде, которая поможет переболевшим ковидом восстановиться.

Врач уверена, переболевшим ковидом нужно есть продукты, в которых содержатся витамин А и омега-3 жирные кислоты. Они восстанавливают клетки после вируса. Это печень трески, яйца, жирная рыба, льняное, оливковое и конопляное масла. Об этом она сообщила на своем YouTube-канале.

Врач порекомендовала включить в рацион куркуму, зелень, темно-зеленые овощи и ягоды.

Нутрициолог обратила внимание на то, что для восстановления пищеварения после перенесенного ковида следует отказаться от сахара и продуктов, в которых содержится глютен. Также стоит отказаться от молока.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирусная в России зависит от уровня прививочной кампании, заявил сотрудник Роспотребнадзора Александр Горелов.