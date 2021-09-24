Эпидемиолог Горелов: заболеваемость COVID-19 в России осенью ожидается ниже, чем год назад

Заболеваемость ковидом в России этой осенью прогнозируется ниже, чем в 2020 году. Об этом заявил сотрудник Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Многое зависит и от россиян, от того, как они вакцинируются и соблюдают простые, но необходимые меры предосторожности: моют руки, носят маски, соблюдают дистанцию, отметил врач. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он обратил внимание на то, что масочный режим пока никто не отменял, их нужно носить. Для азиатских стран это вообще стало привычной нормой, отмечает Горелов.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Финляндии хотят разрешить въезд в страну без необходимости сдавать тесты на наличие ковида для тех, кто вакцинирован «Спутником V». Специалисты утверждают, что разрешение на въезд привитым «Спутником V» облегчит ситуацию на восточных границах Финляндии.