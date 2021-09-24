Мальта разрешила въезд россиянам, привитым одобренной в Европе вакциной

Мальта разрешила въезд россиянам, привитым одобренной в Европе вакциной
Российские препараты в перечень еще не вошли. Фото: pixabay

В Мальте разрешили въезд в страну привитым туристам, в том числе и из России.

Отмечается, что Мальта обновила список государств, граждане которых могут приехать в пляжную страну при условии, если сделана прививка от ковида. Тем не менее вакцинация должна быть сделана одним из препаратов, одобренных Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Об этом сообщает ТАСС.

В их числе AstraZeneca, Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson — российские препараты в перечень еще не вошли. Въезд на территорию Мальты с отрицательным ПЦР-тестом возможен только с нетуристическими целями, при этом нужно спецразрешение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заболеваемость ковидом в России этой осенью прогнозируется ниже, чем в 2020 году. Об этом заявил сотрудник Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

вакцинация коронавирус мальта россияне туризм


 

Новости партнеров
Минздрав США запретил использовать бустерные дозы вакцин Pfizer и BioNTech
Минздрав США запретил использовать бустерные дозы вакцин Pfizer и BioNTech
В СИЗО-1 заключенный задушил полотенцем другого заключенного
В СИЗО-1 заключенный задушил полотенцем другого заключенного
Станцию Маяковская откроют уже в декабре 2021 года
Станцию Маяковская откроют уже в декабре 2021 года
Семья из Петербурга и еще 40 россиян отравились едой в отеле Туниса
Семья из Петербурга и еще 40 россиян отравились едой в отеле Туниса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мальта разрешила въезд россиянам, привитым одобренной в Европе вакциной
Насмерть сбившего женщину на Пограничника Гарькавого водителя задержали
Альпинисты оказались на Эльбрусе в бурю: пятеро погибли, среди них петербурженка
Возбуждено дело из-за гибели пяти альпинистов при восхождении на Эльбрус
Бастрыкин связал нападения на учебные заведения с деструктивным влиянием ...
ДТП с участием фуры спровоцировало пробку на проспекте Науки
Эпидемиолог Горелов: заболеваемость COVID-19 в России осенью ожидается ...
На Замшиной нашли брошенного грудного ребенка