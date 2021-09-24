Мальта разрешила въезд россиянам, привитым одобренной в Европе вакциной

В Мальте разрешили въезд в страну привитым туристам, в том числе и из России.

Отмечается, что Мальта обновила список государств, граждане которых могут приехать в пляжную страну при условии, если сделана прививка от ковида. Тем не менее вакцинация должна быть сделана одним из препаратов, одобренных Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Об этом сообщает ТАСС.

В их числе AstraZeneca, Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson — российские препараты в перечень еще не вошли. Въезд на территорию Мальты с отрицательным ПЦР-тестом возможен только с нетуристическими целями, при этом нужно спецразрешение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заболеваемость ковидом в России этой осенью прогнозируется ниже, чем в 2020 году. Об этом заявил сотрудник Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.