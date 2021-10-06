Медик подделала справку о вакцинации за маникюр

Медик подделала справку о вакцинации за маникюр
Возбуждено уголовное дело. Фото: Pixabay

В Иглинском районе Башкирии заведующая фельдшерско-акушерским пунктом подделала документ о вакцинации от коронавируса за маникюр и педикюр.

По данным регионального управления МВД, врач внесла заведомо ложные сведения в карту учета диспансеризации пациентки о якобы пройденном курсе вакцинации против ковида. При этом фактического осмотра она не проводила. В качестве вознаграждения женщина получила от мастера по маникюру косметические услуги.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 292 и части 1 статьи 291.2 УК РФ («Служебный подлог и мелкое взяточничество»).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пациенты с ВИЧ массово жалуются, что в Северной столице им отказывают делать вакцинацию от ковида. ВИЧ-положительный статус не занесен в медотвод от привики, однако не все доктора об этом знают.

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Медик подделала справку о вакцинации за маникюр
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