В коммуналке в Петербурге 10-летняя девочка стала жертвой сексуального насилия

Полицейские Невского района задержали мигранта из Киргизии, подозреваемого в сексуальном насилии над 10-летней девочкой.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне в 4 утра в полицию обратилась 32-летняя жительница коммунальной квартиры на Дальневосточном проспекте. Она сообщила, что 30-летний сосед совершил действия сексуального характера в отношении ее юной дочери.

Подозреваемого задержали на месте преступления. Выяснилось, что он приехал в Россию в августе с целью работы. Мужчину поместили в изолятор.

Следователи Невского района завели уголовное дело по факту произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что неизвестный вонзил нож в прохожего на Красносельском шоссе. Прибывшие правоохранители обнаружили на месте 43-летнего мужчину с колото-резанным живота и закрытым переломом костей носа.