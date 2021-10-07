В Александровской больнице развернули 110 дополнительных коек для COVID-пациентов

В Александровской больнице развернули 110 дополнительных коек для COVID-пациентов
В Александровской больнице в Петербурге 7 октября развернули допкойки. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

В Александровской больнице Петербурга развернули дополнительно 110 коек на прием больных с коронавирусной инфекцией.

С пятницы, 8 октября, возобновит работу 7-й корпус временного госпиталя в «Ленэкспо», где на первом этапе будет 400 коек. В настоящее время продолжает работу 5-й павильон на 295 коек.

Как сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению, в выходные на прием инфекционных больных будет запущен новый корпус-трансформер больницы № 33 в Колпино.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Боткинская больница ежедневно принимает 60 пациентов с коронавирусом. Количество поступивших в больницу ощутимо увеличилось за последние две недели.

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